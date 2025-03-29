По делу о незаконном сносе в Алатава арестованы руководитель и экскаваторщик компании «Melissa Group» - ОБНОВЛЕНО

В Хатаинском районном суде под председательством судьи Айгюн Гасановой было рассмотрено ходатайство, поступившее в суд в связи с задержанием водителя экскаватора за незаконные работы по сносу.

Как сообщает AПА, на заседании было удовлетворено ходатайство прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием.

В отношении Эйнуллаева Галы Сеймур оглу избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц.

Ему предъявлено обвинение по статье 186.2.2 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Отметитим, задержанным предъявлены обвинения по статьям 32.3 и 186.2.2.

13:50

Руководитель строительной компании Melissa Group, снесшей жилой дом в Ясамале, Галиб Мамедов арестован.

Как сообщает Report, ранее он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного сноса жилого дома в Ясамальском районе.

Напомним, что 27 марта сотрудники строительной компании начали снос жилого дома в массиве Биринджи Алатава по улице Абдулвахаба Саламзаде, 118B, в то время как внутри находились жильцы.

В результате несколько человек получили травмы.

В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре заявили, что снос осуществлялся без соответствующего разрешения и согласования с жителями. Работы были остановлены, составлены акты в присутствии представителей компетентных органов. В Госкомитете также отметили, что материалы для проведения расследования в связи с ущербом, причиненным имуществу граждан в ходе незаконных действий, будут представлены в правоохранительные органы.

Кроме руководителя компании, по делу задержаны прораб и водитель экскаватора. Материалы переданы в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.