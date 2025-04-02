Представители ЕС ознакомились с процессом восстановления и реконструкции в Агдаме

Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по экономическим и глобальным вопросам Саймон Мордью, специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно, руководитель отдела ЕСВД Дорота Длучи, посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко и другие гости ознакомились с процессом восстановления и реконструкции, проводимым в Агдамском районе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала европейские гости посетили село Сарыджалы.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал их о строительных работах, проводимых в селе Сарыджалы. Было отмечено, что это один из населенных пунктов, отстраиваемых в Агдамском районе. В рамках первого этапа в селе построено 203 частных дома, а также различные образовательные, экономические, социальные и бытовые учреждения. Проведены внутренние дороги, линии электроснабжения, связи, водоснабжения, обеспечено газоснабжение. В селе размещены бывшие вынужденные переселенцы.

Затем делегация ознакомилась с деятельностью Агдамского промышленного парка. Заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Агиль Азизов сообщил, что Агдамский промышленный парк был создан Указом Президента Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года. Цель создания парка — восстановление освобожденных от оккупации территорий, развитие промышленного потенциала и, самое главное, обеспечение занятости населения в регионе.

По словам Азизова, на сегодняшний день в Агдамском промышленном парке зарегистрировано 28 субъектов предпринимательства в качестве резидентов и 5 — нерезидентов. Общий объем инвестиций, вложенных предпринимателями в парк, превышает 107 миллионов манатов. В настоящее время в промышленном парке действуют 9 предприятий. Производимая здесь продукция не только реализуется на внутреннем рынке, но и экспортируется. Общая сумма продаж резидентами парка достигла уже 22,3 миллиона манатов.

Европейские гости также были проинформированы о процессе восстановления и реконструкции, проводимом в городе Агдам, и посетили Джума-мечеть в Агдаме.