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Зачитан приговор иностранцам, планировавшим покушение на иностранного госдеятеля во время его визита в Баку

First News Media20:45 - Сегодня
Зачитан приговор иностранцам, планировавшим покушение на иностранного госдеятеля во время его визита в Баку

Завершился суд по уголовному делу иностранцев, планировавших убийство иностранного государственного деятеля во время его визита в Баку.

Как сообщает АПА, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Новруза Керимова был зачитан приговор.

Суд приговорил иностранцев Яздана Шенаса Халеса Хоссейна Рамезанали и Джавиданхелана Эхсана Хоссейна к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что иностранцы Яздан Шенас Халес Хоссейн Рамезанали и Джавиданхелан Эхсан Хоссейн были задержаны 31 мая 2023 года в результате оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики.

Они обвиняются в подготовке покушения (теракта) в городе Баку на другого иностранца, являющегося государственным деятелем, во время его очередного визита в Азербайджан.

Им предъявлено обвинение по статьям 28 (подготовка к преступлению), 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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