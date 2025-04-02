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Президент Германии ознакомился с Ичеришехер - ФОТО

First News Media19:30 - Сегодня
Президент Германии ознакомился с Ичеришехер - ФОТО

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер посетили Ичеришехер, внесенный в список всемирного культурного наследия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, прогулка высокого гостя по Ичеришехер началась с ознакомления с историческим памятником архитектуры – Девичьей башней.

Президент Германии был проинформирован об истории строительства крепостных стен.

Было отмечено, что Девичья башня, возведенная в VII-VI веках до нашей эры, была отреставрирована в XII веке. Памятник цилиндрической формы высотой 28 метров и диаметром 16-16,5 метра состоит из основной башни и примыкающего к ней с южной стороны крупного опорного строения.

Во время прогулки президент Германии и его супруга были подробно проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, проведенных здесь ремонтно-реставрационных работах и благоустройстве. Отмечалось, что на территории Ичеришехер сохранились уникальные историко-архитектурные памятники разных веков.

Затем высокому гостю была предоставлена информация о Творческом центре Максуда Ибрагимбекова, созданном в память о народном писателе.

Президент Германии также был проинформирован о шедевре средневековой восточной архитектуры, историко-архитектурном памятнике мирового значения Комплексе Дворца Ширваншахов.

Знакомство с Ичеришехер произвело приятное впечатление на президента Франк-Вальтера Штайнмайера и его жену Эльке Бюденбендер.

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