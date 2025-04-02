Азербайджан стал членом Комитета по Культурному Кулинарному Наследию - ФОТО

Ассоциация Кулинарных Специалистов Азербайджана, представляющая нашу страну во Всемирной Кулинарной Организации Worldchefs, вошла в состав Комитета по Культурному Кулинарному Наследию.

Комитет по Кулинарному Наследию, один из комитетов Всемирной Кулинарной Организации, занятой развитием гастрономии и профессиональных стандартов в области гастрономии. Задача Комитета – сохранение, каталогизация и популяризация традиционной кухни стран членов Организации.

«Для нас, как для Ассоциации, а также для всей индустрии гастрономии страны, это очень значимое достижение. Это позволит нам, продвигать наше национальное наследие в глобальной организации и знакомить с ним специалистов по всему миру. Мы уже запланировали ряд активностей с комитетом, как онлайн так и онсайт, включая проекты связанные с контентом о национальной кухне и участие на международных мероприятиях» Прокомментировали эту новость в Ассоциации Кулинарных Специалистов Азербайджана.

Ассоциация Кулинарных Специалистов Азербайджана – некоммерческая организация объединяющая сотни специалистов в области кулинарии в Азербайджане. Созданная в 2019 году году Ассоциация, с 2022 года представляет Азербайджан во Всемирной Кулинарной Организации Worldchefs, международной организации, созданной в 1928 году и объединяющая более 100 стран участников. Ассоциация Кулинарных Специалистов Азербайджана является организатором международного чемпионата «Золотой Шах», имеющего лицензию Worldchefs и проходящего ежегодно в рамках Бакинской выставки Inter Food.