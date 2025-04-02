Эмомали Рахмон направил письмо Ильхаму Алиеву
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В письме говорится:
«Уважаемый Ильхам Гейдарович,
По случаю наступления благословенного праздника Иди Фитр имею честь выразить Вам и всему народу дружественного Азербайджана наши искренние поздравления и наилучшие пожелания.
Традиции, обычаи и высокие духовные идеалы этого славного праздника на протяжении истории наставляют наши народы на чистоту и благочестие, сопереживание и толерантность, доброту и взаимную поддержку, благородство и доброжелательность.
Уверен, что отношения дружбы и многогранное сотрудничество между нашими странами, благодаря высоким ценностям этого благодатного праздника, и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с коренными интересами наших народов.
В эти знаменательные дни прошу у Всевышнего для Вас крепкого здоровья, счастья, новых успехов, а братскому народу Азербайджана – мира и стабильности, благополучия, прогресса и устойчивого процветания».