Президенты Азербайджана и Германии присутствовали на концерте, организованном в Центре Гейдара Алиева

2 апреля в Центре Гейдара Алиева была организована концертная программа из произведений известных азербайджанских и немецких композиторов.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и первая леди Эльке Бюденбендер.

После концерта был организован фуршет.