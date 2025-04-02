Президенты Азербайджана и Германии присутствовали на концерте, организованном в Центре Гейдара Алиева
2 апреля в Центре Гейдара Алиева была организована концертная программа из произведений известных азербайджанских и немецких композиторов.
Как сообщается на официальном сайте Президента АР, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и первая леди Эльке Бюденбендер.
После концерта был организован фуршет.
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