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Азербайджан будет представлен на Кубке Европы 21 дзюдоистом

First News Media19:15 - Сегодня
Азербайджан будет представлен на Кубке Европы 21 дзюдоистом

Определились азербайджанские дзюдоисты, которые примут участие в Кубке Европы среди взрослых в городе Дубровник (Хорватия).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации дзюдо Азербайджана, на турнире нашу страну представит 21 спортсмен в 10 весовых категориях (13 мужчин и 8 женщин).

В мужских соревнованиях выступят: Мурад Мурадлы, Эльбрус Заманов (оба — до 60 кг), Кямран Сулейманов, Эльтадж Юсифли, Бахрам Гурбанлы, Гасым Велизаде (все — до 66 кг), Ибрагим Алиев, Айдын Рзаев (оба — до 73 кг), Керим Аллахвердиев (до 81 кг), Вугар Талыбов, Мурад Фатиев, Мамедрза Гаджизаде и Ибрагим Агакишиев (все — до 90 кг).

В женских: Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (обе — до 52 кг), Фидан Ализада (до 57 кг), Судаба Агаева, Гюнель Гасанли, Айтадж Гардашханлы (все — до 70 кг), Нармин Амирли (до 78 кг) и Нигяр Сулейманова (свыше 78 кг).

Дзюдоисты выступят под началом старших тренеров национальной сборной Эльхана Мамедова и Славко Текича, главного тренера женской сборной Амины Абдуллатиф и старшего тренера Саши Херкенрат-Вимар.

Соревнования пройдут 5–6 апреля, за победу поборются 489 спортсменов из 41 страны.

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