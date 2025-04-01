В Азербайджане водитель умер от удара током на обочине дороги
В Сумгайыте 55-летний водитель погиб в результате несчастного случая.
Как сообщает Report, инцидент произошел на проходящем через территорию «Яшма баглары» участке трассы Баку – Губа.
По предварительным данным, 55-летний Илдырым Мирмамед оглу Султанов припарковал грузовик на обочине дороги, при подъеме кузова зацепил провода высоковольтной линии электропередачи. В результате удара током мужчина скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.
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