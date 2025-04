В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация уникальной работы известного итальянского скульптора - ФОТО

1 апреля в Центре Гейдара Алиева состоялась презентация работы итальянского скульптора Лоренцо Куинна «Моё сердце принадлежит тебе» (My heart is yours), созданной из изысканного богемского хрусталя и 6500-летнего дуба.

Это произведение впервые демонстрируется именно в Центре Гейдара Алиева.

Открывший церемонию директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, отметил, что в центре регулярно проводятся выставки, представляются произведения искусства итальянских авторов.

Он напомнил, что в конце прошлого года в рамках COP29 здесь была представлена выставка Лоренцо Куинна «Равновесие в природе», которая вызвала большой интерес у посетителей. А.Алакбаров выразил благодарность автору, куратору выставки и всем, кто принимал участие в создании экспозиции.

Выступивший на мероприятии основатель компании 365 Art, куратор выставки Ольга Даниэле подчеркнула, что процесс создания произведения «Моё сердце принадлежит тебе» был весьма длительным. Она отметила, что придание формы хрусталю требует особой обработки, а использованный древний дуб прошёл путь длиной в 6500 лет, прежде чем стать частью этой работы.

Сам Лоренцо Куинн заявил, что впервые представляет эту работу именно в Центре Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что искусство призвано объединять людей, истории и страны.

«Я верю в любовь. Когда люди встречаются и их сердца соединяются, они уже никогда не расстаются. Когда между людьми возникает связь, она становится нерушимой. Использованный в работе древний дуб символизирует долговечность человеческих отношений», — сказал он.

Эта художественная композиция считается уникальной, воплощая хрупкость и утончённость. Автор усилил выразительность произведения, сочетая противоположные по характеристикам материалы: сердце, созданное из прочного и могучего дуба, окружено хрупкими руками из богемского хрусталя. Лоренцо Куинн известен своими выразительными изображениями человеческих рук, но впервые использовал для этого хрусталь.

В настоящее время в Центре Гейдара Алиева продолжается персональная выставка Лоренцо Куинна «Равновесие в природе». Композиция «Моё сердце принадлежит тебе» является её логическим продолжением, передавая послание о связи между человечеством и природой.