В Баку демонтировали незаконный балкон на фасаде новой многоэтажки - ФОТО

В Ясамальском районе, перед комплексом «Три короны», в новом многоэтажном жилом здании был незаконно пристроен балкон.

Как стало известно 1news.az, пристройка была сделана не в старом или ветхом здании, а в современном, недавно построенном доме. Подобные случаи в столице, где в последние годы возводятся здания, соответствующие градостроительным нормам, эстетическим стандартам и стандартам безопасности, вызвали удивление у общественности. Речь идёт о здании, которое находится на начальном этапе эксплуатации и является частью современного архитектурного облика города.

Исполнительная власть города Баку провела расследование, которое подтвердило незаконность пристройки.

Сотрудники коммунальной службы города немедленно выехали на место и демонтировали незаконно пристроенный балкон.

Гражданин был предупреждён о возможных последствиях его незаконных действий, а также с ним была проведена разъяснительная беседа о том, что это может повредить конструкции здания и нанести ущерб эстетическому облику города.

Исполнительная власть города Баку заявляет, что меры по предотвращению незаконного строительства будут продолжены, а в отношении лиц, допускающих подобные нарушения, будут приняты меры в соответствии с законодательством.