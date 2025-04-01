Пожар в цехе по производству стекла в Сумгайыте - ВИДЕО

В Сумгайыте возник пожар в цехе по производству стекла.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По вызову были задействованы силы местного подразделения Государственной службы пожарной охраны. При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар возник на территории цеха по производству стекла общей площадью 5 000 кв.м.

Пожарные оперативно ликвидировали горение, не дав ему распространиться на другие участки цеха. В результате пожара выгорела площадь около 150 кв.м вокруг плавильной печи цеха.

Большая часть цеха была защищена от огня.