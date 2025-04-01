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PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов - ФОТО

First News Media11:45 - Сегодня
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов - ФОТО

Начиная с 2023 года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo осуществляет программу социальной поддержки не достигших 18 лет детей героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

С начала марта подарки, включающие в себя разнообразные продукты питания, были доставлены семьям шехидов сетью супермаркетов Bravo по случаю священного праздника Рамазан.

В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей, более 1000 семей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, после ее окончания, а также в ходе антитеррористических мероприятий.

Напомним, что эта инициированная PASHA Holding и ее дочерними компаниями программа также охватывает сферу образования и здравоохранения.

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