Пожары в двух районах Азербайджана потушены

Пожары в Агдере и Губадлы потушены.

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожары, произошедшие в Агдере и Губадлы, потушены.

Согласно информации, пожар в горной местности села Суговушан Агдера был полностью потушен. Благодаря высокому профессионализму и самоотверженности пожарно-спасательных сил МЧС удалось предотвратить его распространение на большую территорию.

Кроме того, в селе Гаялы Губадлинского района был оперативно ликвидирован пожар на открытой местности, не дав огню перекинуться на соседние участки.