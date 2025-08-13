В Сумгайыте зафиксировано нашествие червей
В последние дни в Исполнительную власть города Сумгайыт поступают обращения от жителей в связи с нашествием червей в ряде домов.
Как сообщили Report в Исполнительной власти города Сумгайыт, на основании утверждённого графика в кварталах и микрорайонах города регулярно проводятся дезинфекционные работы.
В ведомстве отметили, что обращения граждан рассматриваются оперативно, и при необходимости принимаются дополнительные меры.
«В последние дни к нам также поступило множество обращений по этому вопросу, и в указанных районах проводятся работы по дезинфекции», - говорится в сообщении.
