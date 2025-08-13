 Победительница Səs Azərbaycan Джамиля Гашимова: «Благодаря шоу, я достигла цели, о которой мечтала много лет» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Победительница Səs Azərbaycan Джамиля Гашимова: «Благодаря шоу, я достигла цели, о которой мечтала много лет» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:50 - Сегодня
Победительница Səs Azərbaycan Джамиля Гашимова: «Благодаря шоу, я достигла цели, о которой мечтала много лет» - ВИДЕО

Интервью 1news.az с победительницей недавно завершившегося сезона вокального шоу Səs Azərbaycan певицей Джамилей Гашимовой.

Для певицы Джамили Гашимовой победа в Səs Azərbaycan стала моментом, когда мечты начали обретать реальные очертания – она не только завоевала признание зрителей, но и сделала важный шаг к своей давней цели. В интервью с 1news.az певица рассказала о том, как изменилась её жизнь после шоу, чему её научил проект, как она видит свою карьеру дальше и готова ли она к представлению Азербайджана на конкурсе «Евровидение».

- Джамиля, победа в очередном сезоне вокального шоу Səs Azərbaycan - азербайджанской версии всемирно известного формата - The Voice - это большой успех. Как изменилась ваша жизнь за это время?

- Вы правы, это действительно успех! Жизнь изменилась, конечно, я полностью вышла из зоны комфорта.

- Когда стих первый ажиотаж, что стало для вас самым важным результатом участия в шоу?

- Ажиотаж стих как раз-таки немного именно сейчас. Самый важный результат в участии шоу - это популярность, и ещё благодаря шоу Səs Azərbaycan, я смогла сделать первый взнос и взяла квартиру в ипотеку - это была моя цель много лет (в качестве приза за победу в шоу Дж.Гашимова получила 25.000 AZN – прим. ред.)

- Чему вас научил этот проект, что вы возьмёте с собой дальше в карьеру?

- Проект научил меня очень многому - в первую очередь он научил меня выносливости, и физически, и морально. Во-вторых, этот проект учит быть настоящим артистом. И самое главное, этот проект научил меня верить в себя. Дальше в карьеру я возьму с собой настрой, который есть у меня после участия и победы в Səs Azərbaycan.

- Многие артисты после подобного рода шоу талантов сталкиваются с определенным вызовом - как удержать внимание публики. Как вы планируете развивать свою карьеру?

- А вот это и есть самый сложный момент, как удержать внимание публики. Я планирую выпускать качественные песни, буду пробовать до тех пор, пока не пойму, что нужно публике.

- Уже есть планы по выпуску дебютного сингла или альбома?

- У меня уже есть EP альбом. На данный момент я готовлю несколько синглов.

- Какой стиль или музыкальное направление вы хотите развивать и будет ли оно отличаться от того, что зрители видели на проекте?

- Конечно, хочу развивать направление то, которое нравится мне, то есть джаз-фанк, но это не то, что нужно сейчас. Отличаться будет, но не сильно.

- В музыкальных кругах уже говорят, что вы - главный претендент на представление Азербайджана на «Евровидении-2026». Как вы реагируете на такие слухи?

- Думаю, это только слухи. Чтобы представлять нашу страну достойно, нужно во всех планах быть готовой, то есть, хорошо знать иностранные языки, быть в форме, чтобы показать отличное шоу, и самое главное - это песня.

- Если всё-таки получите предложение, как видите своё конкурсное выступление - на что сделали бы ставку: голос, шоу, национальный колорит?

- Я бы сделала ставку на шоу.

- На конкурсе «Евровидение» важен не только вокал, но и песня. Какой должна быть ваша конкурсная композиция, чтобы зацепить Европу?

- Композиция должна быть душевная или вирусная.

- Кто или что вдохновляет вас в музыке сейчас?

- Какой чудесный вопрос (улыбается). Вдохновляют меня люди, которые в меня верят, слушают меня, ждут, что я их порадую.

- Как вы оцениваете текущую ситуацию в азербайджанском шоу-бизнесе? Какие изменения заметны за последние годы?

- Честно говоря, оценить шоу- бизнес не могу, а вот изменения заметны. По мне, так пропала мелодичность, сейчас больше всё на ритме и битах.

- Какие сложности и возможности сейчас видите, как для начинающих артистов, так и для себя в музыкальной индустрии?

- Никаких сложностей нет, а вот возможности в социальных сетях есть. Начинающим артистам надо развиваться и не останавливаться. Что касается меня, моя сложность только в том, что теперь надо стараться и развиваться в два раза больше, а возможность у меня уже есть.

- Насколько, по вашему мнению, влияют цифровизация и соцсети на развитие карьеры исполнителей?

- Сейчас это и есть главное развитие карьеры.

- Какие музыкальные тренды и форматы, на ваш взгляд, будут доминировать в ближайшие несколько лет?

- Пока что, у нас любят страдать, быть в депрессии, плакать под лирику. Если у нас научатся расслабляться и кайфовать, и не думать «ой что скажут», формат и тренд станут совсем другими.

- Джамиля, каким вы видите своё музыкальное наследие и каким артистом хотите остаться в памяти слушателей через 10–15 лет?

- Наследие будет обсуждаться долго, будут говорить, например, мои внуки: «Она кардинально поменяла жанр» (смеется). Конечно, через 10–15 лет я хочу остаться в памяти слушателей как артист, который всегда оставался искренним и настоящим. Чтобы моя музыка вдохновляла, помогала находить силы и радость, была теплой и запоминающейся.

400

