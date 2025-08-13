Власти Испании оштрафовали Кэти Перри - ВИДЕО

Всемирно известная американская певица Кэти Перри оштрафована на 6,001 евро (11 862 маната) за съемки клипа «Lifetimes» в охраняемой природной зоне Испании без необходимых разрешений.

Съемки проходили в июле 2024 года на острове С'Эспальмадор в национальном парке Сес-Салинас на Балеарских островах. Местные власти начали расследование после того, как выяснилось, что съемочная группа не получила официального разрешения на работу в этом экологически чувствительном районе.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и природной среды Балеарских островов классифицировало нарушение как «серьезное», несмотря на отсутствие доказательств экологического ущерба.

Представители Capitol Records, лейбла Кэти Перри, заявили, что местная продюсерская компания уверяла их в наличии всех необходимых разрешений, однако позже выяснилось, что одно из разрешений находилось в процессе оформления, а съемки начались на основании устного согласия.

