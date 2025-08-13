Гонки по городу закончились арестом для мотоциклиста - ВИДЕО

В Баку арестован ещё один водитель, занимавшийся автохулиганством на мотоцикле.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном управлении дорожной полиции города Баку.

В результате мер, принятых сотрудниками управления, был задержан мотоциклист Сеймур Джафаров, который систематически нарушал правила дорожного движения на территории столицы, создавая реальную угрозу для здоровья других участников движения.

В отношении водителя был составлен административный протокол по соответствующим статьям Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, и дело было направлено в суд.

Решением суда Сеймур Джафаров был лишён водительских прав на один год и арестован в административном порядке на 20 суток.