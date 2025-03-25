Семья командира Игоря Кшнякина посетила место крушения самолета AZAL - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Спустя три месяца после трагического крушения самолета AZAL под Актау, семья капитана воздушного судна Игоря Кшнякина прибыла на место трагедии.

Как сообщила 1news.az супруга покойного командира Яна Кшнякина, это было их первое посещение места катастрофы.

Для них было важно почтить память погибших в этот скорбный день.

Фотографии и видео были представлены 1news.az семьей Игоря Кшнякина.

13:30

Сегодня исполняется три месяца с момента той страшной трагедии, которая унесла жизни пассажиров и членов экипажа рейса Баку-Грозный авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение под Актау.

Как сообщила 1news.az Яна Вилкова, супруга погибшего капитана воздушного судна Игоря Кшнякина, она вместе с семьёй отправилась на место крушения самолёта, чтобы почтить память погибших.

«Мы прилетели семьёй, чтобы посетить это место именно в день катастрофы. Сегодня исполняется три месяца с момента крушения», — сообщила Я. Вилкова.

По её словам, она не была на месте трагедии ранее, и для неё и её семьи было важно побывать здесь.

Три месяца — это и много, и мало. Время, которое не лечит, а лишь притупляет остроту боли, не стирая из памяти ни одной детали того рокового дня.

Фотографии и видео были представлены 1news.az семьей Игоря Кшнякина.

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