Молодая мать скончалась после родов: детали трагедии в Гусаре - ОБНОВЛЕНО

11 августа в родильное отделение Гусарской центральной районной больницы обратилась беременная женщина на сроке 38–39 недель.

Как сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) в ответ на запрос 1news.az, пациентке 1994 года рождения были оказаны необходимые лабораторные и инструментальные услуги, после чего возникла необходимость в операции кесарева сечения.

После операции у пациентки наблюдались тромбоэмболия легочной артерии, легочная, печеночная, почечная и сердечная недостаточность, а также тромбоз (свертывание крови), поэтому лечение было продолжено в отделении реанимации.

12 августа около 08:30 состояние пациентки ухудшилось, и была зафиксирована остановка сердца.

Немедленно были оказаны необходимые медицинские услуги, и сердечная деятельность пациентки была восстановлена. После этого был проведён осмотр квалифицированным врачом-специалистом, и её состояние здоровья было повторно оценено.

Состояние пациентки вновь ухудшилось ночью, и, несмотря на многочисленные усилия врачей, 12 августа 2025 года около 23:40 был зафиксирован факт её смерти. Тело было передано в Гусарское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для вскрытия.

Стоит отметить, что в результате кесарева сечения женщина родила девочку ростом 49 см и весом 3 кг 100 грамм. Ребёнку были оказаны необходимые медицинские услуги, его состояние оценивается как удовлетворительное, и лечение продолжается в родильном отделении.

