 Егяна Гаджиева: Вашингтонский саммит - новая дипломатическая победа Азербайджана и его Лидера
Егяна Гаджиева: Вашингтонский саммит - новая дипломатическая победа Азербайджана и его Лидера

Себа Агаева14:22 - Сегодня
Вашингтонский саммит стал ярким подтверждением дипломатического успеха Азербайджана.

Основой этой победы является продуманная и эффективная внешняя политика, которую лично формирует Президент Ильхам Алиев, считает политолог Егяна Гаджиева.

«Главный принцип этой политики - умелый баланс между глобальными центрами силы. Азербайджан сохраняет независимость внешнеполитического курса, не отдавая предпочтение ни одной стороне, и при этом эффективно защищает свои национальные интересы», - сказала политолог 1news.az.

Не менее важным фактором эксперт считает геоэкономическое положение страны: «Выгодное расположение превращает Азербайджан в ключевое звено региональной экономики, обеспечивая стратегические преимущества и открывая новые возможности для международного сотрудничества».

«Но внешняя политика Азербайджана строится не только на геополитике и экономике. Культура и международные связи играют не менее значимую роль. Азербайджан - открытая, современная мусульманская страна, одна из первых и самых прогрессивных в исламском мире. Мы открыты для всех культурных и международных платформ. Проведение глобальных мероприятий - спортивных, музыкальных и культурных - укрепляет имидж страны и делает ее заметным игроком на международной арене.

Религиозная составляющая также важна. Азербайджан - мост между исламским и секулярным миром. Это помогает не только развивать собственные интересы, но и представлять интересы других мусульманских государств. Сегодня Азербайджан активно поддерживает Сирийскую Арабскую Республику, а также Украину, сохраняя баланс между гуманитарной поддержкой и стратегической дипломатией.

Особо стоит отметить исторические и этнические связи. С Сирией мы работаем с учетом присутствия родственных народов, а с Украиной нас объединяет почти 70 лет общей истории и культуры, что стало основой долгосрочных и доверительных отношений», - отметила она.

Азербайджан не делит мир на «своих» и «чужих», также подчеркнула эксперт, мы строим внешнюю политику без предвзятости, тогда как в мире все чаще звучит риторика разделения. Это позволяет Азербайджану быть гибким и эффективным игроком на международной арене, добавила политолог.

«Важную роль в успехах страны играет личность Президента. Ильхам Алиев - не только выдающийся политик, но и тонкий психолог. Его слова и действия создают атмосферу, которая влияет на настрой лидеров и участников международных процессов. Вербальная сила, подкрепленная харизмой и стратегическим чутьем, позволяет даже самым непримиримым и строптивым лидерам, например Дональду Трампу, учитывать позицию Азербайджана и идти на компромиссы.

Именно благодаря такой внешней политике, основанной на стратегическом мышлении и личном лидерстве Президента Ильхама Алиева, Азербайджан укрепляет свои позиции на мировой арене и добивается дипломатических побед, признанных всем международным сообществом.

