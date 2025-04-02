Турецкий блогер, поздравивший азербайджанцев с Новрузом из Иревана, обвиняется в призывах к «захвату власти»

В Армении турецкого блогера, поздравившего азербайджанский народ с праздником Новруз на главной площади Иревана, обвиняют в публичных призывах к «захвату власти».

Как сообщает Sputnik-Армения, Следственный комитет Армении возбудил дело в отношении турецкого блогера Огюна Оздемира «за призывы к захвату власти».

Ранее глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян заявил, что возбуждено уголовное дело по факту публикации видеороликов, которые турецкий блогер снимал в Иреване.

В СК уточнили, что дело возбуждено «за публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя» (по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении).

Напомним, что несколько дней назад блогер из Турции Огюн Оздемир провел стрим с площади Республики в Иреване, поздравив азербайджанский народ с праздником Новруз и заявив, что находится на азербайджанской земле. После этого у него взял интервью один из турецких телеканалов.