ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. 15-летний Рияд сражается за жизнь, ему необходима трансплантация костного мозга – ФОТО - ВИДЕО
Уже два года 15-летний Рияд отчаянно борется с острым лимфобластным лейкозом. В июле этого года болезнь нанесла жестокий удар, вернувшись рецидивом. Семья, лишенная возможности провести жизненно важную трансплантацию костного мозга из-за финансовых проблем, продолжила лечение, полагаясь на химиотерапию. Но надежда угасла – лечение не принесло желаемых результатов.
Об этом 1news.az рассказала мама Рияда - Зумруд Абдурзаева.
По словам отчаявшейся матери, в декабре состояние Рияда резко ухудшилось, его поместили в реанимацию. Врачи заявили, что они бессильны, поскольку болезнь приобрела резистентную форму. Поэтому она приняла решение забрать сына из реанимации и срочно отвезти его в Турцию.
«Там врачи начали новое лечение и назначили интенсивную химиотерапию, но и она не дала желаемого результата. В настоящее время Рияду проводят таргетную терапию, однако без трансплантации костного мозга его жизнь остается под угрозой», - рассказала Зумруд Абдурзаева.
«Все лечение, химиотерапию, таргетные препараты и пребывание в больнице я оплатила из собственных сбережений, которые на данный момент уже исчерпаны. Нам срочно требуется еще один таргетный препарат стоимостью 20 000 манатов, а также сама трансплантация, которая стоит 85 000 долларов. Я — мать-одиночка, и все это время самостоятельно воспитываю и лечу сына. Умоляю вас, помогите спасти моего ребенка!» — обратилась ко всем неравнодушным людям Зумруд Абдурзаева.
Любая помощь может дать Рияду шанс на выздоровление. Давайте поддержим его в этой тяжелой борьбе!
Kapital Bank: 4169 7388 3586 1547
ABB Bank: 4105 1104 1265 7200
Номер мамы для связи: +994 70 601 60 50
Медицинские справки публикуем ниже.
Да не оскудеет рука дающего!