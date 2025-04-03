Давид Ишханян: Во время Первой Карабахской войны я, как командир батальона, подчинялся Монте Мелконяну

В ходе продолжившегося 3 апреля в Бакинском военном суде судебного процесса обвиняемый Давид Ишханян, отвечая на вопросы государственных обвинителей, заявил, что во время Первой Карабахской войны он, будучи командиром батальона, подчинялся Монте Мелконяну.

Ишханян признался, что во время войны воевал против азербайджанских военнослужащих в Агдере, Ходжавенде, Кяльбаджаре, Агдаме.

«В Ходжавенде было 8 батальонов, и я был командиром одного из них. Эти 8 батальонов подчинялись «оборонительной линии» района, руководителей которой был Монте Мелконян, а командующим «армией» был Самвел Бабаян», - подчеркнул он.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ