 Давид Ишханян: Во время Первой Карабахской войны я, как командир батальона, подчинялся Монте Мелконяну | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Давид Ишханян: Во время Первой Карабахской войны я, как командир батальона, подчинялся Монте Мелконяну

First News Media14:55 - Сегодня
Давид Ишханян: Во время Первой Карабахской войны я, как командир батальона, подчинялся Монте Мелконяну

В ходе продолжившегося 3 апреля в Бакинском военном суде судебного процесса обвиняемый Давид Ишханян, отвечая на вопросы государственных обвинителей, заявил, что во время Первой Карабахской войны он, будучи командиром батальона, подчинялся Монте Мелконяну.

Ишханян признался, что во время войны воевал против азербайджанских военнослужащих в Агдере, Ходжавенде, Кяльбаджаре, Агдаме.

«В Ходжавенде было 8 батальонов, и я был командиром одного из них. Эти 8 батальонов подчинялись «оборонительной линии» района, руководителей которой был Монте Мелконян, а командующим «армией» был Самвел Бабаян», - подчеркнул он.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
223

Актуально

Повестка Президента

Урок от Баку и работа над ошибками Берлина. ФРГ признает ключевую роль ...

Мнение

​​​​​​​Первый в истории саммит Центральная Азия-ЕС: Интересы сторон и роль ...

Политика

Баку потребовал от Парижа прекратить шаги, которые подрывают стабильность в ...

Мнение

Как новые тарифы повлияют на экономику Азербайджана и его торговлю с США? – ...

Политика

Посольство Германии о прошедшем визите Штайнмайера в Азербайджан

Еврокомиссар Йоргенсен обсудит в Баку укрепление энергетического сотрудничества с Азербайджаном

Баку потребовал от Парижа прекратить шаги, которые подрывают стабильность в регионе

В Баку прошли политические консультации между МИД Азербайджана и Черногории

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Азербайджан будет представлен на глобальной встрече министров климата в Копенгагене - ФОТО

Посла Германии вызвали в МИД Азербайджана

Вооружённые силы Армении вновь прибегли к провокациям

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения в Мьянме и Таиланде

Последние новости

Микаил Джаббаров провел встречу с управляющим директором ЕБРР

Сегодня, 18:15

В Минэкономике состоялась встреча с региональным директором Всемирного Банка по Южному Кавказу - ФОТО

Сегодня, 18:10

Посольство Германии о прошедшем визите Штайнмайера в Азербайджан

Сегодня, 18:00

В Локбатане обнаружено 100 кг мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 17:57

Председатель Суверенного переходного совета Судана поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 17:48

Из оборота изъяты партии сливочного масла с нарушениями состава

Сегодня, 17:47

В Азербайджане агрессивная мать избила своего ребенка и ранила учительницу

Сегодня, 17:42

В Турции сотни человек отравились донер-кебабом

Сегодня, 17:40

​​​​​​​Первый в истории саммит Центральная Азия-ЕС: Интересы сторон и роль Азербайджана

Сегодня, 17:37

Москвичке грозит 5 лет за возвращение из Дубая с украшениями Cartier, Hermes и Rolex на 5 млн рублей

Сегодня, 17:36

Еврокомиссар Йоргенсен обсудит в Баку укрепление энергетического сотрудничества с Азербайджаном

Сегодня, 17:31

Президент Сингапура поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Сегодня, 17:29

В Азербайджане более 33 тыс. человек примут участие во вступительных экзаменах - ДАТА

Сегодня, 17:24

При поддержке Kapital Bank завершился Национальный чемпионат по игре «Что? Где? Когда?»

Сегодня, 17:08

Баку потребовал от Парижа прекратить шаги, которые подрывают стабильность в регионе

Сегодня, 17:06

Рамзан Кадыров поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Сегодня, 16:52

Нетаньяху поблагодарил Орбана за решение о выходе Венгрии из МУС

Сегодня, 16:41

Отец пропавшей в Товузе проблемной школьницы объяснил возможные причины её ухода - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:27

Сила природной стихии и сокровища недр Земли в коллекции Lalique TERRAMINERAL - ФОТО

Сегодня, 16:18

Ведется расследование по факту обнаружения костных фрагментов, похожих на человеческий скелет

Сегодня, 16:07
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50