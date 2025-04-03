Баку потребовал от Парижа прекратить шаги, которые подрывают стабильность в регионе

Мы категорически отвергаем заявления министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, сделанные в Комиссии по международным делам Национального собрания, касающиеся мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также судебного разбирательства в отношении лиц армянского происхождения.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на антиазербайджанские заявления Жан-Ноэля Барро, прозвучавшие в Национальном собрании Франции.

В комментарии подчеркивается, что недопустимо ставить под сомнение законное требование, обсуждаемое более двух лет, касающееся изменения Конституции Армении, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану, и представлять его как новое условие.

«Если Франция действительно поддерживает скорейшее подписание мирного соглашения, как она заявляет, то должна поощрять Армению к принятию соответствующих шагов. Что касается призывов освободить лиц армянского происхождения, обвиняемых или осужденных за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие тяжкие преступления, то мы подчеркиваем, что Азербайджан имеет полное право расследовать и судить данные преступления. Решение Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, опубликованное 13 марта 2025 года, еще раз подтверждает это и доказывает необоснованность кампании по дискредитации судебного процесса», - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД.

А.Гаджизаде также отметил, что Франции вместо попыток вмешательства в судебные процессы других стран следовало бы разобраться со случаями политических преследований, убийствами протестующих во время демонстраций, пытками коренного населения заморских территорий в результате неоколониальной политики, а также с широко распространенной коррупцией и взяточничеством во французском парламенте.

«Во время того же заседания один из депутатов задал вопрос о том, как Франция может вмешиваться во внутренние дела других стран в вопросах верховенства закона, в то время как сама использует судебную систему в качестве инструмента давления на политических оппонентов. В ответ министр заявил, что не может комментировать решения французского суда. Этот факт еще раз демонстрирует двойные стандарты французской стороны. Мы требуем от Франции прекратить предпринимать шаги, которые не способствуют миру и дестабилизируют ситуацию в регионе», - подчеркнул А.Гаджизаде.