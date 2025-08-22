Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Китайской дорожно-мостовой корпорацией

22 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Китайской дорожно-мостовой корпорации Ван Лицзюнем.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече речь шла о работе, проделанной в последние годы в Азербайджане в области дорожно-транспортной инфраструктуры, в частности, мерах по улучшению транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях, снижению внутригородской загруженности и созданию широкой транспортной сети.

Были также затронуты вопросы возможного сотрудничества с Китайской дорожно-мостовой корпорацией.