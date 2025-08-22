Объявлены результаты выбора специальностей в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты конкурса по приему в высшие учебные заведения на 2025/2026 учебный год.

Абитуриенты (суббакалавры) могут получить соответствующую информацию на сайте ГЭЦ, а также отправив свой "рабочий номер" или "7-значный код" из электронного заявления о выборе специальности на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Абитуриенты, поступившие в высшие учебные заведения, должны пройти регистрацию на платформе portal.edu.az с 28 августа по 8 сентября (до 18:00). После входа в созданный личный кабинет необходимо выбрать услугу «Регистрация обучающегося в высших и средних специальных учебных заведениях» из списка предоставляемых услуг. Вопросы, касающиеся процесса регистрации, можно уточнить через портал.

Если регистрация не будет пройдена в установленный срок, это будет расценено как отказ от поступления, и приказ о зачислении не будет отправлен в высшее учебное заведение.

В конкурсе приняли участие 88 756 человек. Из них 57 236 человек (в том числе 6 461 суббакалавр) были приняты в высшие учебные заведения. 27 956 человек (в том числе 1 728 суббакалавров) получили право на обучение на основе государственного заказа, а 29 280 человек (в том числе 4 733 суббакалавра) — на платной основе.