Азербайджан и Россия подписали протокол МПК по экономическому сотрудничеству

Вице-премьеры Азербайджана и РФ Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук подписали протокол очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, передает ТАСС.

Церемония подписания состоялась в Астрахани по итогам 23-го заседания МПК. В состав делегаций с каждой стороны вошли более 40 представителей министерств и ведомств, таможенных служб, банковского сектора РФ и Азербайджана.