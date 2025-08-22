Азербайджан и РФ планируют развивать сотрудничество в сфере круизного судоходства

Россия и Азербайджан планируют развивать сотрудничество в различных отраслях, в том числе, в сфере круизного судоходства, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджанской Республикой в пятницу в Астрахани.

"Российско-Азербайджанские отношения носят взаимовыгодный характер. Среди приоритетов - совместная работа по развитию транспортной связанности в регионе, укрепление независимой финансовой архитектуры во взаимных расчётах, сотрудничество в сферах энергетики, развитие промышленной кооперации, в том числе, в области судостроения, сельского хозяйства. Россия находится в первой тройке торговых партнеров Азербайджана, на нашу страну приходится 10% всего внешнеторгового товарооборота республики", - сообщил вице-премьер.

По его словам, порядка 1,8 тыс. компаний с участием российского капитала представлены в Азербайджане.

"Видим хорошие перспективы в запуске круизного сообщения на Каспийском море с возможностью посещения туристами морских портов и каспийских государств. Мы сегодня этот вопрос рассматривали, и договорились способствовать развитию круизного судоходства, развитию туризма в регионе Каспийского моря", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что есть значительные подвижки в сотрудничестве в области автомобилестроения. В Азербайджане присутствует целый ряд российских производителей, которые выпускают эту продукцию.

Источник: Интерфакс