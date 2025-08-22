Трамп пообещал принять важное решение через две недели по конфликту в Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал, что через две недели примет «очень важное решение», если российско-украинский конфликт не удастся урегулировать.

Об этом сообщил он журналистам в Белом доме.

Решение может заключаться в масштабных санкциях, масштабных пошлинах, и том и другом, либо США вообще «ничего не будут делать», уточнил Трамп.

«Я посмотрю, чья это вина. Если для этого есть причины, я это пойму. Я точно знаю, что делаю. Посмотрим, состоится ли у них (президентов России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский - ред.) встреча. Будет интересно посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречу? Потому что я сказал им провести встречу. Но через две недели я буду знать, что я собираюсь делать. Неплохие идеи, не так ли?», — добавил он.

Трамп сказал, что мог бы присутствовать на саммите Путина и Зеленского, «многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет».