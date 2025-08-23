Путин: Россия делает все для прекращения конфликта в Украине

Россия не начинала войну в Украине и делает все, чтобы она прекратилась.

Как передает ТАСС, об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с работниками атомной отрасли.

"Там [в некоторых странах] пропаганда, конечно, работает, мозги промывают и говорят, что мы начали войну. И забывают, что они сами начали войну, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Тогда началась война, а мы делаем все, чтобы ее прекратить", - сказал президент.