В Астаре сын зарезал мать

В Астаринском районе убита 47-летняя женщина, в совершении преступления подозревается ее сын.

Как сообщает Report, инцидент произошел в городе Астара.

Согласно информации, Казымзаде Мурад Казым оглу (1999 г.р.) во время ссоры нанес своей матери Гасымовой Махаббат Нуреддин гызы (1978 г.р.) четыре ножевых ранения.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Тело погибшей передано соответствующим органам для экспертизы.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве М.Казымзаде.

Мужчина передан следствию, расследование продолжается.