Пашинян поздравил подчиненных с установлением мира между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства РА в четверг поздравил подчиненных «с установлением мира» с Азербайджаном.

«Хочу поздравить всех вас с установлением мира между Арменией и Азербайджаном благодаря декларации, подписанной в Вашингтоне 8 августа», - цитирует премьера News.am.

Пашинян также поблагодарил всех членов кабинета министров за проделанную за это время работу.

Он сообщил, что перед его отъездом в Вашингтон были проведены обсуждения и анализ текстов с участием правительства, расширенного состава Совета безопасности, президента Армении, парламентариев и глав регионов.

«В результате этого мы пришли к выводу, что необходимо предпринять этот шаг», - сказал премьер-министр, добавив, что предстоит еще много работы. Причем речь идет о конструктивной, мирной и созидательной работе, отметил он.