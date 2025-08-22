Задержан мужчина, обманувший людей под видом организации паломничества

В Азербайджане задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве под предлогом организации паломничества в Кербелу

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали 43-летнего жителя Масаллинского района Расима Шахбазова, подозреваемого в мошенничестве, связанном с незаконным присвоением денежных средств граждан.

Как сообщили в пресс-службе МВД, мужчина создал страницу в Instagram под названием Risalat Travel, где размещал объявления об организации паломнических туров в святые места, включая Кербелу (Ирак). Под предлогом оказания этих услуг он получил от граждан - как из Баку, так и из регионов страны - различные суммы денег.

После получения средств Шахбазов перестал выходить на связь с клиентами и заблокировал их в социальных сетях, не выполнив своих обязательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба" Уголовного кодекса. Расим Шахбазов задержан и привлечён к следствию в качестве подозреваемого. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других возможных потерпевших.