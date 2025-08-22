 Задержан мужчина, обманувший людей под видом организации паломничества | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Задержан мужчина, обманувший людей под видом организации паломничества

First News Media19:45 - Сегодня
Задержан мужчина, обманувший людей под видом организации паломничества

В Азербайджане задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве под предлогом организации паломничества в Кербелу

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали 43-летнего жителя Масаллинского района Расима Шахбазова, подозреваемого в мошенничестве, связанном с незаконным присвоением денежных средств граждан.

Как сообщили в пресс-службе МВД, мужчина создал страницу в Instagram под названием Risalat Travel, где размещал объявления об организации паломнических туров в святые места, включая Кербелу (Ирак). Под предлогом оказания этих услуг он получил от граждан - как из Баку, так и из регионов страны - различные суммы денег.

После получения средств Шахбазов перестал выходить на связь с клиентами и заблокировал их в социальных сетях, не выполнив своих обязательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба" Уголовного кодекса. Расим Шахбазов задержан и привлечён к следствию в качестве подозреваемого. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других возможных потерпевших.

Поделиться:
137

Актуально

Политика

Президент: Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную ...

Спорт

Азербайджанский борец одержал победу над армянским соперником и стал чемпионом ...

Общество

Разрешения на поездки в Карабах и Восточный Зангезур теперь можно получить на ...

Общество

Еще 68 семьям, переселившимся в агдамское село Хыдырлы, вручены ключи от домов - ...

Общество

Задержан мужчина, обманувший людей под видом организации паломничества

В Астаре сын зарезал мать

Мошенники распространяют в соцсетях от имени Temu обещания о фальшивом заработке

PASHA Holding продолжает поддерживать проекты, реализуемые ABAD

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Баку известный психолог скончалась после пластической операции

Минздрав: женщина с видео — лжеврач без права на медицинскую деятельность - ВИДЕО

В этой части Баку на 10 дней будет полностью ограничено движение транспорта

В Воронеже снова задержали азербайджанского предпринимателя

Последние новости

Азербайджанский борец одержал победу над армянским соперником и стал чемпионом мира

Сегодня, 20:08

Трамп предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского

Сегодня, 20:00

Задержан мужчина, обманувший людей под видом организации паломничества

Сегодня, 19:45

Сергей Марков отреагировал на внесение его в реестр иноагентов России - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

В Астаре сын зарезал мать

Сегодня, 19:00

Президент: Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию, соединяя Восток с Западом, Север с Югом

Сегодня, 18:50

Президент: Установление побратимских связей между городами Физули и Аркадаг открывает новые возможности для сотрудничества

Сегодня, 18:49

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Китайской дорожно-мостовой корпорацией

Сегодня, 18:47

Мошенники распространяют в соцсетях от имени Temu обещания о фальшивом заработке

Сегодня, 18:30

Армения активно готовится к запуску проекта TRIPP

Сегодня, 18:15

Азербайджан и Туркменистан: стратегия углубления партнёрства в региональном контексте

Сегодня, 18:00

Иран и «евротройка» определили дату встречи на уровне заместителей глав МИД

Сегодня, 17:55

PASHA Holding продолжает поддерживать проекты, реализуемые ABAD

Сегодня, 17:50

Россия хочет выдвигать ультиматумы и отсрочить окончание войны - Зеленский

Сегодня, 17:28

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву преподнесен в дар ахалтекинский скакун

Сегодня, 17:02

Президент Узбекистана: Подписание Вашингтонской декларации – яркое свидетельство осуществления заветных устремлений мужественного и стойкого азербайджанского народа

Сегодня, 16:55

Разрешения на поездки в Карабах и Восточный Зангезур теперь можно получить на портале «mygov»

Сегодня, 16:40

Еще 68 семьям, переселившимся в агдамское село Хыдырлы, вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

Ильхам Алиев примет участие в саммите ШОС

Сегодня, 16:15

Президент Азербайджана: В нашем регионе создается новый очень перспективный и ориентированный на мир формат сотрудничества

Сегодня, 16:13
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06