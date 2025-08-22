Абдуллахи поддержал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент непризнанной республики Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдуллахи выступил за выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщил телеканал Kaab TV.

«Я, как президент Сомалиленда, заявляю, что присоединяюсь к мировым лидерам, которые выдвинули кандидатуру президента Трампа на Нобелевскую премию мира», — сказал он.

Также Абдуллахи поблагодарил Трампа за рассмотрение возможности признания государственности Сомалиленда со стороны США.