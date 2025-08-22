 Абдуллахи поддержал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира | 1news.az | Новости
Абдуллахи поддержал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

First News Media22:40 - 22 / 08 / 2025
Абдуллахи поддержал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент непризнанной республики Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдуллахи выступил за выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщил телеканал Kaab TV.

«Я, как президент Сомалиленда, заявляю, что присоединяюсь к мировым лидерам, которые выдвинули кандидатуру президента Трампа на Нобелевскую премию мира», — сказал он.

Также Абдуллахи поблагодарил Трампа за рассмотрение возможности признания государственности Сомалиленда со стороны США.

