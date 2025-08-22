Президент: Установление побратимских связей между городами Физули и Аркадаг открывает новые возможности для сотрудничества

Новые возможности для культурного и гуманитарного сотрудничества открывает установление побратимских связей между городами Физули и Аркадаг.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

По словам главы государства, все это свидетельствует о том, что азербайджано-туркменские отношения переживают период роста. «Мы продолжим совместные усилия по развитию этих отношений во всех сферах», - добавил Президент.