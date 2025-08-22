Сергей Марков отреагировал на внесение его в реестр иноагентов России - ОБНОВЛЕНО
Политолог Сергей Марков отреагировал на внесение его в реестр иностранных агентов России.
«Я не иностранный агент. И все это хорошо знают. Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады», - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что атакой на него занимаются враги России и враги политики Путина.
«Атакой на меня занимаются враги России и враги политики Владимира Путина. Они либо в будущем покажут себя как предатели или будут уволены как коррупционеры», - заявил он.
19:16
Российский политолог Сергей Марков внесен в реестр иноагентов.
Об этом сообщил Минюст РФ.
«С. А. Марков принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Кроме того, принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — говорится в сообщении.
