Сергей Марков отреагировал на внесение его в реестр иноагентов России - ОБНОВЛЕНО

Политолог Сергей Марков отреагировал на внесение его в реестр иностранных агентов России.

«Я не иностранный агент. И все это хорошо знают. Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады», - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что атакой на него занимаются враги России и враги политики Путина.

«Атакой на меня занимаются враги России и враги политики Владимира Путина. Они либо в будущем покажут себя как предатели или будут уволены как коррупционеры», - заявил он.

19:16

Российский политолог Сергей Марков внесен в реестр иноагентов.