Трамп предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского

First News Media20:00 - 22 / 08 / 2025
Трамп предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Как передает ТАСС, об этом он заявил журналистам.

"Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть. Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится", - сказал он.

751

