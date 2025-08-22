Трамп предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Как передает ТАСС, об этом он заявил журналистам.

"Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть. Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится", - сказал он.