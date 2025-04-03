​​​​​​​Первый в истории саммит Центральная Азия-ЕС: Интересы сторон и роль Азербайджана

4 апреля в Самарканде состоится встреча в верхах между лидерами Европейского Союза и стран Центральной Азии.

Это первый в истории саммит Евросоюза и стран Центральноазиатского региона (ЕС-ЦА), который в Брюсселе уже назвали знаковым переходом отношений сторон на новый уровень.

Предстоящая встреча может быть важна и для Азербайджана, который играет одинаково важную роль как в обеспечении энергетической безопасности Европы, так и в реализации проекта Среднего коридора.

Вовлеченность Азербайджана в процессы Центральной Азии также проявляется в постепенном сближении и развитии сотрудничества между нашими странами как единого историко-культурного и геополитического пространства с возрастающим стратегическим значением.

О том, насколько важен завтрашний саммит ЕС-ЦА, и какой интерес эта встреча и ее потенциальные результаты могут представлять для Азербайджана, мы побеседовали с главой Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгаром Велизаде.

«Это на самом деле очень важный саммит, - убежден эксперт. – Несмотря на то, что в прежние годы президенты Центральноазиатских стран уже встречались с высшим руководством Евросоюза, предстоящие переговоры решено обозначить как первый саммит в формате Центральная Азия плюс Европейский Союз. И это само по себе говорит о его значимости».

Другой особенностью саммита политолог назвал его организацию на фоне войны между Россией и Украиной, ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке, «тарифных войн» и нарушения цепочек поставок: «В этих условиях страны стараются определить для себя прогнозируемых и надежных партнеров, с которыми они могли бы строить долгосрочные отношения».

«Центральноазиатские государства для Европейского Союза на сегодняшний день являются именно такими партнерами, по крайней мере, об этом говорит европейское руководство и свидетельствуют цифры. В частности, за последние несколько лет товарооборот между странами Европейского Союза и Центральной Азии увеличился в 4 раза, превысив $54 млрд. Это красноречивое свидетельство того, что потенциал для торгово-экономических отношений - очень большой», - сказал Ильгар Велизаде.

Естественно, на саммите будут обсуждаться инвестиционные проекты, и в этом контексте политолог напомнил об инициативе президента Узбекистана, касающейся реализации проекта «зеленого энергетического коридора» Центральная Азия-Европа.

«Европейский Союз благосклонно принял этот проект. Но прежде всего, и мы все прекрасно знаем об этом - Азербайджан инициировал проект «зеленого энергетического коридора» из Каспийского моря, Каспийского региона, в Центральную и Восточную Европу, в страны ЕС. Этот проект уже реализуется и Азербайджан пригласил к его реализации Казахстан и Узбекистан», - отметил Ильгар Велизаде.

«Совпадение интересов ключевых игроков в регионе и обеспечивает реализацию таких масштабных проектов. Отношения Азербайджана с братскими Центральноазиатскими государствами являются образцовыми. Эти страны близки нам по духу, по географии, по истории и традициям, по идеологии. Азербайджан, естественно, интегрируется в Центральноазиатскую повестку. Без него невозможна реализация энергетических, транспортных проектов, связывающих Центральную Азию с Европейским Союзом», - подчеркнул Ильгар Велизаде.

«Достаточно отметить, что фактически все остальные пути, которые могут связывать Европейский Союз с Центральной Азией, проходят либо через Россию, либо могут пролегать через Иран. Но насколько эти направления сейчас предпочтительны для Европейского Союза - вопрос, конечно, риторический. И ответ на него всем хорошо известен. На этом фоне Транскаспийский маршрут сегодня приобретает особую важность», - сказал Ильгар Велизаде.

По словам политолога, интеграция Азербайджана в Центральноазиатскую повестку очень важна не только для наших государств, но и для сопредельных стран и регионов, в частности, ЕС: «Неслучайно находившийся в эти дни в Баку президент Германии Штайнмайер особо отмечал роль Азербайджана как связующего звена между Центральной Азией и Европейским Союзом».

«Что касается непосредственно взаимодействия в формате ЦА-ЕС, то следует отметить, что на уровне отдельных стран Центральноазиатского региона с государствами Евросоюза сложился интенсивный и эффективный диалог. Например, активно развиваются связи между Казахстаном и Узбекистаном с Францией, Германией, Италией. Очень интенсивный диалог существует с Еврокомиссией», - сказал Ильгар Велизаде.

«Надо отметить, что европейская сторона традиционно демонстрирует интерес к участию в энергетических проектах в регионе ЦА. Но Европу интересуют не только энергетические проекты, - добавил эксперт. - Сегодня много говорят о редкоземельных металлах, и значительное количество их содержится в недрах стран Центральной Азии. Это тоже привлекательный элемент для сотрудничества между сторонами».

Политолог также обратил внимание на формирование в последние годы эффективной системы безопасности в Центральной Азии: «Достаточно отметить, что стороны сами решают сложные проблемы, не прибегая к внешним посредникам».

В этой связи Ильгар Велизаде напомнил о недавнем урегулировании длительного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном по пограничным вопросам: «То есть, стороны демонстрируют желание, возможность решать собственные проблемы самостоятельно».

«Конечно, проблем у них, как и во всех регионах, достаточно, но важно то, что они не создают конфликты, а возникающие конфликты решаются. И это можно считать образцовым для всех. Посмотрите: в самой Европе конфликты не решаются, и даже в ЕС есть очень много конфликтных тем, которые не разрешаются так эффективно, как в Центральной Азии. Разумеется, это тоже привлекает внимание к Центральной Азии как к региону, где обеспечена политическая стабильность, где происходят прогнозируемые процессы, и который может гарантировать безопасность иностранных инвестиций», - отметил Ильгар Велизаде.

«Кстати, на фоне пошлин, которые вводят США, это немаловажный фактор. Не каждая страна или страны могут гарантировать безопасность инвестиций. Поэтому, как говорится, сейчас капитал ищет, где бы найти достаточно комфортную гавань. И вот Европейский Союз, выбирая Центральную Азию, как раз-таки движим этими, чисто коммерческими интересами».

«Здесь я не могу не отметить, что, к большому сожалению, на фоне таких продуктивных и эффективных процессов, которые формируют новую геополитическую картину и ландшафт центральной части Евразии, находятся люди, движимые своекорыстными интересами и зашоренными политическими взглядами, которые пытаются помешать этому процессу, как бы это странно ни звучало. В частности, я имею ввиду решения парламентов некоторых стран - уже не говоря про Европарламент - их абсурдные резолюции с призывами ограничить сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном в энергетической и транспортной сфере», - подчеркнул аналитик.

«Предстоящий саммит как раз демонстрирует необходимость развивать экономические, энергетические, транспортные проекты, обеспечивающие связанность между Европейским Союзом и Центральной Азии. Все эти проекты, конечно, проходят через Азербайджан. А такие люди - как бы тактичнее сказать - с ограниченными умственными способностями, принимая абсурдные резолюции, даже не понимают, за что голосуют», - добавил он.

«Но как мне кажется, сегодня линию поведения Европейского Союза, Центральной Азии, всех других государств определяет прагматика. Именно эта прагматика, на мой взгляд, и станет решающим фактором в строительстве прогнозируемых и эффективных отношений между странами», - резюмировал Ильгар Велизаде.