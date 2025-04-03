В Минэкономике состоялась встреча с региональным директором Всемирного Банка по Южному Кавказу - ФОТО

В Министерстве экономики состоялся обмен мнениями с региональным директором Всемирного Банка по Южному Кавказу о потенциальных направлениях сотрудничества.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с региональным директором Всемирного Банка по Южному Кавказу госпожой Роланд Прайс.

На встрече была выражена удовлетворенность партнерством и подчеркнуто, что проекты, реализуемые в сфере инфраструктуры, занятости и других областях в рамках сотрудничества с Группой Всемирного банка, способствуют экономическому развитию нашей страны. Была отмечена приверженность Всемирного банка мерам по развитию Азербайджана. Подчеркнуто, что новая Рамочная программа партнерства на 2025-2029 годы еще больше укрепит партнерские отношения и поддержит переход Азербайджана к более «зеленой» и инклюзивной экономике.

Состоялся обмен мнениями о совместной деятельности в рамках проекта «Зеленые и устойчивые города», инициативах в сфере инфраструктуры и возобновляемой энергетики, а также других потенциальных направлениях сотрудничества.