Еврокомиссар: Наше сотрудничество с Азербайджаном играет важную роль в диверсификации поставок газа

Наше сотрудничество с Азербайджаном в рамках Южного газового коридора играет важную роль в диверсификации поставок газа и снижении зависимости от российского газа.

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йёргенсен на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Выразив надежду, что поступающий по трубопроводу газ из Азербайджана сыграет значительную роль в процессе перехода Европейского Союза к чистому нулю в ближайшие годы, Дан Йёргенсен сказал: «По этой причине мы хотим нарастить наше сотрудничество в торговой сфере. В то же время одними из наших основных целей являются контроль за операциями этого коридора, проведение работ по совершенствованию в газовом секторе, укрепление энергетической безопасности и развитие электросети. Однако наша деятельность не ограничивается только управлением кризисами – нам необходимо определить стратегические пути на будущее. Поэтому развитие зеленого энергетического коридора между Южным Кавказом и Европейским Союзом является одним из наших приоритетов. Имеются различные идеи по этому поводу, технологии и маршруты. Наша главная задача сейчас – объединить эти многообещающие идеи и обеспечить эффективное функционирование зеленого энергетического коридора. В этом направлении существует большой потенциал и дух сотрудничества, обе стороны заинтересованы в этой инициативе».

Источник: АЗЕРТАДЖ