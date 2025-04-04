Энергетическое будущее Европы: Азербайджан как надежный мост между Востоком и Западом

Сегодня, 4 апреля 2025 года, столица Азербайджана — Баку — вновь стала глобальным энергетическим центром.

Здесь проходят два имеющих стратегическое значение мероприятия - 11-е заседание Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е заседание Консультативного совета по «зеленой» энергии. И это не просто ежегодные встречи технических специалистов. Это - платформа политического доверия, экономического партнерства и подтверждение растущей роли Азербайджана как страны, определяющей будущее энергобезопасности Европы и устойчивого развития региона.

С того самого момента, как Азербайджан стал проводить свою независимую энергетическую политику, он демонстрирует уникальную способность сочетать государственную стратегию с глобальной востребованностью. Расположенный в центре евразийского перекрестка, Азербайджан избрал не путь «сырьевой зависимости», а модель интеллектуальной энергетической дипломатии.

Основываясь на трезвом анализе глобальных энергетических трендов, Азербайджан из страны-экспортера сырья трансформировался в полноценного стратегического партнера Европы.

Южный газовый коридор: безопасность, независимость, доверие

Один из крупнейших энергетических проектов XXI века Южный газовый коридор (ЮГК) стал символом этой философии. Он объединил интересы стран Каспийского региона, Балкан и ЕС в целом. И все это при неизменно высоком уровне доверия к Азербайджану как к стабильному, прагматичному и предсказуемому партнеру.

ЮГК – это не просто инфраструктурный проект, это - геополитический фактор. На фоне растущей нестабильности, энергетических кризисов и пересмотра прежних энергозависимостей, Южный газовый коридор стал каналом, по которому Европа получает не только газ, но и уверенность в завтрашнем дне.

Азербайджан, реализуя поставки через Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы, доказал, что способен стабильно, без политических условий и колебаний обеспечивать энергетические потребности своих партнеров. Этот уровень зрелости редко достижим даже в странах с гораздо большими ресурсами, но Азербайджан показал, что в стратегическом мышлении объем ресурсов — не главный критерий. Важны видение, ответственность и уважение к международным обязательствам.

Сегодня все большее число европейских стран рассматривает Азербайджан как альтернативу прежним поставщикам, а его роль в регионе — как фактор стабильности и надежности.

В свою очередь, Президент Ильхам Алиев уже заявил о планах расширения географии поставок газа в Европу.

«Сегодня Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран. Из них 10 являются европейскими странами, 8 – страны - члены Европейского союза. География наших поставок газа в Европу однозначно расширится, потому что мы уже работаем над созданием газораспределительной сети в некоторых европейских странах. В некоторых из них ее нет, в других – должна быть расширена. Азербайджан планирует это сделать. Таким образом, география наших поставок газа однозначно расширится», - заявил сегодня глава государства на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по «зеленой» энергетике.

Президент Азербайджана особо отметил вклад месторождений «Азери» - «Чираг» - «Гюнешли», «Абшерон» и «Шахдениз» в энергетическую безопасность многих государств.

«Через несколько лет будут разрабатываться и многие другие нефтегазовые месторождения, по которым уже подписаны контракты и реализуется рабочая программа. Прокладка трубопроводов, нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, а также Южно-Кавказского газопровода – это результат совместной работы всех участников», - подчеркнул глава Азербайджана.

Президент также заявил о важности расширения Южного газового коридора, который работает на полную мощность: «Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP являются тремя неотъемлемыми частями этого коридора. Они работают на полную мощность, и нам нужно их расширять».

Глава государства подчеркнул, что сегодня энергетическая безопасность, как никогда ранее, является неотъемлемой частью национальной безопасности, безопасности стран.

Президент Азербайджана также затронул важный вопрос гарантий востребованности азербайджанского газе в Европе: «Мы должны быть уверены, что наш природный газ будет востребован в Европе. То есть, нам нужно быть уверенными, что на европейском рынке в течение нескольких лет еще будет в этом потребность. Если у нас не будет такой гарантии, то ни инвесторы, ни страны не будут вкладывать деньги. Таким образом, возникнет огромный дефицит природного газа. А наши запасы известны. Мы ожидаем начала добычи на новых месторождениях».

Ильхам Алиев в своей речи также затронул еще один важный аспект. Он подчеркнул, что для расширения Южного газового коридора необходимы значительные средства: «Здесь мы подходим к важному моменту. Мы неоднократно отмечали, что международные финансовые институты, те институты, которые приняли решение приостановить финансирование проектов, связанных непосредственно с полезными ископаемыми, возможно, должны прекратить эту политику».

Теперь дело за международными институтами и Европейским союзом. Важно, чтобы эти структуры в полной мере осознали, что энергетическая безопасность Европы напрямую зависит от устойчивости и развития таких проектов, как Южный газовый коридор. Без должного финансирования и поддержки со стороны международных финансовых институтов будет крайне сложно обеспечить стабильные поставки энергоресурсов в Европу.

Азербайджан со своей стороны готов продолжать расширять сотрудничество и укреплять свои позиции на энергетическом рынке, но для этого необходимо, чтобы международные партнеры признали стратегическую важность долгосрочных инвестиций в инфраструктуру и развитие новых энергетических коридоров. Только совместными усилиями можно создать надежную, устойчивую и экономически эффективную систему поставок энергии, которая будет служить интересам как Европы, так и всего мира.

Азербайджан и «зеленая» энергетика: курс на устойчивое будущее

Не ограничиваясь традиционными ресурсами, Азербайджан активно развивает сектор возобновляемой энергетики. И это не просто дань глобальной моде, а стратегический шаг, продиктованный пониманием необходимости энерготрансформации и экологической ответственностью.

Страна уже привлекла миллиардные инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, заключила соглашения с ОАЭ, Саудовской Аравией, ЕС и крупными международными корпорациями. Особое значение имеет «зеленый» энергетический коридор, связывающий Каспийское и Черное моря через Грузию и Румынию, что создает уникальную возможность транспортировки «зеленой» энергии в Европу.

Как заявил на заседании Президент Ильхам Алиев, роль Азербайджана в партнерстве в сфере энергетической безопасности будет только расти.

Коснувшись подписанных в этой области с инвесторами контрактов глава государства подчеркнул: «Это - контракты, касающиеся солнечных и ветровых электростанций, которые к 2030 году обеспечат 6 ГВт электроэнергии. Отмечу, что в результате этого можно будет сэкономить огромный объем природного газа, который в настоящее время используется для внутренних нужд и будет направлен на экспорт. В то же время мы наращиваем свой гидроэнергетический потенциал за счет собственных инвестиций, особенно в освобожденных от армянской оккупации Восточно-Зангезурском и Карабахском регионах».

Синергия — главный принцип азербайджанской энергетической политики

Самое впечатляющее в энергетической стратегии Азербайджана — умение не противопоставлять старое новому, а соединять. Страна не отказывается от нефти и газа, но и не ограничивается ими. «Зеленая» энергетика развивается не как альтернатива, а как дополнение — создавая синергию, способную обеспечить устойчивость, инвестиционную привлекательность и климатическую ответственность.

В этом — мудрость азербайджанской модели: не разрушать ради нового, а строить новое, сохраняя лучшее от старого.

Баку — столица энергетической дипломатии

Нельзя не отметить и дипломатический капитал, который Азербайджан формирует через свою энергетическую стратегию. Заседания Консультативных советов в Баку стали площадкой, где встречаются министры, послы, главы энергетических компаний и представители международных организаций. Столица Азербайджана — это не только транзитный центр, но и место принятия решений, влияющих на будущую энергетическую карту Европы.

Азербайджан не диктует — он предлагает. Он не шантажирует — он убеждает. И именно эта модель, основанная на уважении, прагматизме и ответственности, формирует к нему устойчивый интерес и доверие.

Сегодняшние заседания в Баку — не просто повестка дня на 2025 год. Это — отражение глобального тренда, в котором Азербайджан играет роль создателя, а не просто участника. В мире, где энергобезопасность становится синонимом национальной безопасности, Азербайджан выступает гарантом стабильности, партнерства и технологической трансформации и уверенно прокладывает путь в будущее, где энергия станет не только ресурсом, но и инструментом развития, согласия и международного лидерства.