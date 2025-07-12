Аш-Шараа в Баку: новая эра сотрудничества и геополитических перспектив

Сегодня в Баку с визитом находится президент Сирии на переходный период Ахмад аш-Шараа.

Это событие знаменует собой активизацию дипломатической и экономической кооперации между двумя странами. После более чем двенадцатилетнего перерыва Азербайджан вновь возобновил свою дипломатическую миссию в Дамаске, а визит главы Сирийского государства является ярким свидетельством готовности обеих сторон к глубокому партнерству.

Исторические и культурные связи, уходящие корнями в эпоху Великого шелкового пути, стали фундаментом для восстановления отношений. В 1992 году две страны установили дипломатические отношения, однако с 2008 их функционирование претерпело значительные изменениям из-за ухудшения ситуации в Сирии.

Визит президента Сирии на переходный период Ахмада аш-Шараа в Азербайджан стал символом начала новой главы в двусторонних отношениях между Баку и Дамаском. Это событие не только открывает путь к активному политическому и экономическому сотрудничеству, но и подчеркивает усиливающееся влияние Азербайджана в ближневосточном регионе.

В условиях глубокой трансформации региональной архитектуры безопасности и растущего спроса на стабильных партнеров, Азербайджан демонстрирует себя как надежный дипломатический посредник, опытный участник процессов послевоенного восстановления и энергетический центр Евразии. Восстановление связей с Сирией, готовность к сотрудничеству в сфере инфраструктуры, энергетики и гуманитарной помощи - все это отражает новую многовекторную и уверенную внешнюю политику Баку.

Нынешний визит руководителя Сирии в Азербайджан также стал важным этапом в формировании новой политической реальности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Следует отметить, что это первый визит сирийского лидера Ахмада аш-Шараа в Баку после смены власти в стране в декабре 2024 года. Визит проходит на фоне активизации международной политики Азербайджана и демонстрирует готовность Баку играть более значимую роль не только на постсоветском пространстве, но и в мусульманском мире.

Впервые лидеры Азербайджана и Сирии провели переговоры в апреле 2025 года в Анталье, в рамках международного дипломатического форума. Тогда же были заложены основы будущего сотрудничества.

После смены власти в Сирии Азербайджан одним из первых выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету этой страны, тем самым подчеркнув уважение к международному праву и стабильности в регионе. Азербайджан также заявил о своей готовности совместно с Турцией участвовать в восстановлении Сирии в послевоенный период и внести вклад в процесс мирного развития и интеграции страны в региональные процессы.

По поручению Президента Ильхама Алиева в начале 2025 года в Сирию была направлена официальная делегация во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым. В состав делегации вошли также представители Министерства иностранных дел. Целью визита стало изучение возможностей для конкретной помощи Азербайджана в деле восстановления Сирии. В ходе визита обсуждались вопросы инфраструктурного и энергетического сотрудничества, образования, здравоохранения и гуманитарной помощи.

Современная внешняя политика Азербайджана после восстановления территориальной целостности вступила в новую фазу. Страна стремится выстраивать многоуровневые партнерства в разных регионах мира, в том числе и на Ближнем Востоке. Азербайджан уже давно проявляет активность в этом направлении: выступает надежным партнером в отношениях с Турцией, Израилем, арабскими государствами Персидского залива, а теперь укрепляет отношения и с Сирией. Эта активность - часть долгосрочной стратегии, выработанной Президентом Ильхамом Алиевым, согласно которой Азербайджан позиционирует себя как суверенный игрок, способный влиять на процессы в широком геополитическом контексте.

Важно отметить и личный авторитет Президента Ильхама Алиева, позволяющий находить новых партнеров Азербайджана и выходить на качественно иной уровень международных отношений. Именно благодаря авторитету главы государства Баку смог выступить посредником и в вопросах сирийско-израильского сближения, предлагая платформу для «тихой дипломатии». Также Азербайджан сыграл важную роль в снижении напряженности между Турцией и Израилем по сирийской проблематике, содействуя созданию «горячей линии» между сторонами и проведению «закрытых переговоров».

Одной из новых тем, обсуждаемых в ходе визита сирийского лидера, является возможность экспорта азербайджанского газа в Сирию. Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер для Европы, но в условиях глобального роста спроса на энергоносители страна диверсифицирует свои экспортные маршруты. В настоящее время ведутся переговоры о возможностях поставок газа не только в Турцию и Ирак, но и на сирийский рынок. Такой шаг укрепил бы энергетическую безопасность Сирии и, с другой стороны, позволил бы Азербайджану расширить свое присутствие на Ближнем Востоке.

Кроме того, Азербайджан обладает уникальным опытом в восстановлении освобожденных территорий после войны. Разработанные в Карабахе подходы к градостроительству, зеленой энергетике, инфраструктурным решениям и цифровой трансформации уже признаны международными экспертами как образец послевоенного развития. Этот опыт может быть использован в Сирии, особенно в наиболее пострадавших от войны регионах, где необходимо быстрое и эффективное восстановление социальной и коммунальной инфраструктуры.

Исторически между Азербайджаном и Сирией существовали добрые отношения. Однако в период правления Башара Асада двусторонние связи были заморожены - в том числе и по причине открытых симпатий прежнего сирийского руководства к армянской стороне и признания мифического «геноцида армян». Новые сирийские власти демонстрируют иную политическую культуру и готовность к реальному сотрудничеству. Это открывает перед Баку возможности для формирования новых альянсов и усиления дипломатического веса в арабском мире.

Таким образом, визит президента Сирии на переходный период Ахмад аш-Шараа в Азербайджан — это не просто дипломатический жест. Это начало стратегического сотрудничества, в основе которого лежат взаимные интересы: для Сирии - это шанс на восстановление и международную легитимность, для Азербайджана - выход к новым рынкам, усиление позиций на Ближнем Востоке и укрепление имиджа ответственного, надёжного и влиятельного регионального игрока.