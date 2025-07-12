 Аш-Шараа в Баку: новая эра сотрудничества и геополитических перспектив | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Аш-Шараа в Баку: новая эра сотрудничества и геополитических перспектив

Себа Агаева15:28 - Сегодня
Аш-Шараа в Баку: новая эра сотрудничества и геополитических перспектив

Сегодня в Баку с визитом находится президент Сирии на переходный период Ахмад аш-Шараа.

Это событие знаменует собой активизацию дипломатической и экономической кооперации между двумя странами. После более чем двенадцатилетнего перерыва Азербайджан вновь возобновил свою дипломатическую миссию в Дамаске, а визит главы Сирийского государства является ярким свидетельством готовности обеих сторон к глубокому партнерству.

Исторические и культурные связи, уходящие корнями в эпоху Великого шелкового пути, стали фундаментом для восстановления отношений. В 1992 году две страны установили дипломатические отношения, однако с 2008 их функционирование претерпело значительные изменениям из-за ухудшения ситуации в Сирии.

Визит президента Сирии на переходный период Ахмада аш-Шараа в Азербайджан стал символом начала новой главы в двусторонних отношениях между Баку и Дамаском. Это событие не только открывает путь к активному политическому и экономическому сотрудничеству, но и подчеркивает усиливающееся влияние Азербайджана в ближневосточном регионе.

В условиях глубокой трансформации региональной архитектуры безопасности и растущего спроса на стабильных партнеров, Азербайджан демонстрирует себя как надежный дипломатический посредник, опытный участник процессов послевоенного восстановления и энергетический центр Евразии. Восстановление связей с Сирией, готовность к сотрудничеству в сфере инфраструктуры, энергетики и гуманитарной помощи - все это отражает новую многовекторную и уверенную внешнюю политику Баку.

Нынешний визит руководителя Сирии в Азербайджан также стал важным этапом в формировании новой политической реальности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Следует отметить, что это первый визит сирийского лидера Ахмада аш-Шараа в Баку после смены власти в стране в декабре 2024 года. Визит проходит на фоне активизации международной политики Азербайджана и демонстрирует готовность Баку играть более значимую роль не только на постсоветском пространстве, но и в мусульманском мире.

Впервые лидеры Азербайджана и Сирии провели переговоры в апреле 2025 года в Анталье, в рамках международного дипломатического форума. Тогда же были заложены основы будущего сотрудничества.

После смены власти в Сирии Азербайджан одним из первых выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету этой страны, тем самым подчеркнув уважение к международному праву и стабильности в регионе. Азербайджан также заявил о своей готовности совместно с Турцией участвовать в восстановлении Сирии в послевоенный период и внести вклад в процесс мирного развития и интеграции страны в региональные процессы.

По поручению Президента Ильхама Алиева в начале 2025 года в Сирию была направлена официальная делегация во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым. В состав делегации вошли также представители Министерства иностранных дел. Целью визита стало изучение возможностей для конкретной помощи Азербайджана в деле восстановления Сирии. В ходе визита обсуждались вопросы инфраструктурного и энергетического сотрудничества, образования, здравоохранения и гуманитарной помощи.

Современная внешняя политика Азербайджана после восстановления территориальной целостности вступила в новую фазу. Страна стремится выстраивать многоуровневые партнерства в разных регионах мира, в том числе и на Ближнем Востоке. Азербайджан уже давно проявляет активность в этом направлении: выступает надежным партнером в отношениях с Турцией, Израилем, арабскими государствами Персидского залива, а теперь укрепляет отношения и с Сирией. Эта активность - часть долгосрочной стратегии, выработанной Президентом Ильхамом Алиевым, согласно которой Азербайджан позиционирует себя как суверенный игрок, способный влиять на процессы в широком геополитическом контексте.

Важно отметить и личный авторитет Президента Ильхама Алиева, позволяющий находить новых партнеров Азербайджана и выходить на качественно иной уровень международных отношений. Именно благодаря авторитету главы государства Баку смог выступить посредником и в вопросах сирийско-израильского сближения, предлагая платформу для «тихой дипломатии». Также Азербайджан сыграл важную роль в снижении напряженности между Турцией и Израилем по сирийской проблематике, содействуя созданию «горячей линии» между сторонами и проведению «закрытых переговоров».

Одной из новых тем, обсуждаемых в ходе визита сирийского лидера, является возможность экспорта азербайджанского газа в Сирию. Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер для Европы, но в условиях глобального роста спроса на энергоносители страна диверсифицирует свои экспортные маршруты. В настоящее время ведутся переговоры о возможностях поставок газа не только в Турцию и Ирак, но и на сирийский рынок. Такой шаг укрепил бы энергетическую безопасность Сирии и, с другой стороны, позволил бы Азербайджану расширить свое присутствие на Ближнем Востоке.

Кроме того, Азербайджан обладает уникальным опытом в восстановлении освобожденных территорий после войны. Разработанные в Карабахе подходы к градостроительству, зеленой энергетике, инфраструктурным решениям и цифровой трансформации уже признаны международными экспертами как образец послевоенного развития. Этот опыт может быть использован в Сирии, особенно в наиболее пострадавших от войны регионах, где необходимо быстрое и эффективное восстановление социальной и коммунальной инфраструктуры.

Исторически между Азербайджаном и Сирией существовали добрые отношения. Однако в период правления Башара Асада двусторонние связи были заморожены - в том числе и по причине открытых симпатий прежнего сирийского руководства к армянской стороне и признания мифического «геноцида армян». Новые сирийские власти демонстрируют иную политическую культуру и готовность к реальному сотрудничеству. Это открывает перед Баку возможности для формирования новых альянсов и усиления дипломатического веса в арабском мире.

Таким образом, визит президента Сирии на переходный период Ахмад аш-Шараа в Азербайджан — это не просто дипломатический жест. Это начало стратегического сотрудничества, в основе которого лежат взаимные интересы: для Сирии - это шанс на восстановление и международную легитимность, для Азербайджана - выход к новым рынкам, усиление позиций на Ближнем Востоке и укрепление имиджа ответственного, надёжного и влиятельного регионального игрока.

Поделиться:
268

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сирии на переходный ...

Точка зрения

Аш-Шараа в Баку: новая эра сотрудничества и геополитических перспектив

Общество

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса

Мнение

Российские медиа как инструмент внешнего влияния: комментарий члена Совета по ...

Точка зрения

Аш-Шараа в Баку: новая эра сотрудничества и геополитических перспектив

Обострение отношений между Пашиняном и церковью и о возможности ареста Гарегина II

Почему мир и тесное сотрудничество между Баку и Тегераном не устраивает всех в Иране?

Манкурт с дипломом: колонка о предательстве, которое прячется за красивыми словами

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Обострение отношений между Пашиняном и церковью и о возможности ареста Гарегина II

Аш-Шараа в Баку: новая эра сотрудничества и геополитических перспектив

Почему мир и тесное сотрудничество между Баку и Тегераном не устраивает всех в Иране?

Последние новости

В Евлахе мужчина убил своего сводного брата

Сегодня, 16:40

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сирии на переходный период - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:25

В Баку состоялось заседание азербайджанско-украинской межправительственной комиссии - ФОТО

Сегодня, 16:15

Генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 16:00

В Исмаиллинском районе пропала женщина, полиция просит помощи

Сегодня, 15:50

СМИ: Пашинян готовит «удар» по Католикосу и «Таширу»

Сегодня, 15:45

Лукашенко посоветовал молдаванам не рваться в ЕС

Сегодня, 15:35

Аш-Шараа в Баку: новая эра сотрудничества и геополитических перспектив

Сегодня, 15:28

Вучич заявил о приверженности Сербии сотрудничеству с США

Сегодня, 15:25

МЧС: Спасены шесть человек, столкнувшихся с угрозой утопления

Сегодня, 15:10

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса

Сегодня, 14:50

Между SOCAR и Правительством Сирийской Арабской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании - ФОТО

Сегодня, 14:35

Российские медиа как инструмент внешнего влияния: комментарий члена Совета по прессе Азербайджана

Сегодня, 14:15

В азербайджанской армии состоялась церемония выпуска курсов по различным иностранным языкам - ФОТО

Сегодня, 14:05

Посольство Азербайджана во Франции совместно с Baku Network организовало выставку в память о погибших журналистах - ФОТО

Сегодня, 13:50

Зарубежные путешественники пронаблюдают за процессом разминирования в Джебраиле - ФОТО

Сегодня, 13:40

В Казахстане уволили 16 чиновников за ставки в букмекерских конторах

Сегодня, 13:25

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 13:15

МЧС обратилось к населению в связи с жаркой погодой

Сегодня, 13:00

В парламенте Турции будет создана комиссия для решения вопросов урегулирования с РПК

Сегодня, 12:55
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45