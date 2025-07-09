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Драки в парламенте и аресты депутатов, обыски и война с церковниками: Что происходит в Армении?

Фарида Багирова17:19 - Сегодня
Драки в парламенте и аресты депутатов, обыски и война с церковниками: Что происходит в Армении?

Несмотря на непривычную прохладу этого лета, политический климат в Армении выдался необычайно жарким.

Накал внутриполитической борьбы, подогреваемый арестами, обысками и конфликтами с церковью, превращает раскол в обществе во все более ощутимую трещину.

Показательным эпизодом в углубляющемся политическом кризисе стало лишение в течение последних двух дней депутатской неприкосновенности сразу троих оппозиционных депутатов, один из них арестован. Отношение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к происходящему однозначно – он заявил, что правоохранительные органы сорвали криминально-олигархически-клерикальный план захвата власти в стране.

Так, по сообщениям армянских медиа, в этот понедельник парламент Армении дал согласие еще двум ходатайствам генпрокурора о возбуждении уголовного преследования в отношении главы той же фракции, экс-министра обороны страны Сейрана Оганяна (его подозревают в сокрытии имущества - незаконном присвоении в 2010–2015 годы участка, который находится в государственной собственности, и незаконной постройки) и секретаря фракции Арцвика Минасяна (ему инкриминируется злоупотребление служебными полномочиями на посту министра охраны природы в 2016-2018 гг.). В качестве меры пресечения в их отношении избрана подписка о невыезде.

Днем позже депутаты дали согласие на два ходатайства генпрокурора о возбуждении уголовного преследования в отношении депутата фракции «Айастан», экс-мэра Сисиана Артура Саркисяна, а также его аресте, сообщили армянские СМИ. Он обвиняется в подготовке террористических актов и попытке захвата власти в стране в период с ноября 2024 года по 14 марта 2025 года совместно с другими участниками движения «Священная борьба», возглавляемого ударившимся в политику одиозным священнослужителем Багратом (Србазаном) Галстаняном. По данным генпрокурора, группа готовила массовые беспорядки, собирала материалы для диверсий и создавала ударные группы, но была выявлена и пресечена на стадии подготовки Службой нацбезопасности Армении.

Сами оппозиционеры категорически отвергают выдвинутые против них обвинения, заявляя о политически мотивированном преследовании. Заявления депутата Артура Саркисяна спровоцировали резкий конфликт в зале парламента - дело дошло до криков и рукоприкладства.

С другой стороны, вслед за арестом 18 июня российского олигарха, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна по обвинению в публичных призывах к захвату власти, был задержан его племянник Нарек Карапетян - председатель совета директоров компании «Электрические сети Армении» (ЭСА, монополист по распределению электроэнергии в Армении), принадлежащей Самвелу Карапетяну. Также силовики задержали 10 сторонников Карапетяна.

В головном офисе компании, а также в доме Нарека Карапетяна были произведены обыски. Обыски в ЭСА прошли и 2 июня - тогда, в рамках уголовного дела по отмыванию средств в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов были задержаны 4 сотрудника компании. Сама компания национализируется - соответствующие законы принял парламент страны и утвердил президент Ваагн Хачатурян. Со своей стороны, премьер Никол Пашинян поручил правительству подсчитать ущерб, нанесенный абонентам ЭСА в результате отключений электроэнергии и перепадов в напряжении.

В этом же контексте интересно и проведение вчера Следственным комитетом Армении обысков одновременно по 51 адресу и уголовном преследовании 11 лиц в рамках дела о создании ложных оснований лицами, фактически руководившими деятельностью ряда компаний, о совершении хищения в особо крупных размерах путем мошенничества, отмывании денег в особо крупных размерах, а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Между тем продолжается острое противостояние между властями и Армянской апостольской церковью. После задержания силовиками еще двух епископов (вдобавок к двум архиепископам, заключенным под стражу ранее), Никол Пашинян заявил, что Эчмиадзин «захвачен антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группой», пообещав лично возглавить движение против церкви.

Еще одним витком в эскалации стало очередное резкое заявление премьера в адрес католикоса всех армян. По словам Пашиняна, если Гарегин II считает аресты архиепископов Галстаняна и Аджапахяна незаконными, то значит, «он солидарен с их намерениями устроить военный переворот, стрелять в людей у правительственных зданий и погрузить страну в хаос». Сами церковники отвечают на действия властей угрозами голодовки и проклятиями.

Таким образом, все последние события в Армении свидетельствует о переходе внутреннего кризиса в новую фазу. Масштабные обыски, аресты, возбуждение уголовных дел в отношении депутатов и бизнесменов, углубляющееся противостояние с Армянской апостольской церковью - все это складывается в картину глубокой перестройки внутреннего баланса сил.

На первый план выходит централизация власти и жесткий контроль над оппозиционными и олигархическими структурами, которые еще недавно казались незыблемыми. В частности, национализация «Электросетей Армении», уголовные дела против бизнес-элит, атака на парламентскую оппозицию и открытое столкновение с церковью демонстрируют не просто «наведение порядка», а стремление Пашиняна выстроить вертикаль, в которой любые альтернативные центры влияния - будь то экономическое, религиозное или политическое - будут устранены или подчинены.

Формально действия армянских властей прикрываются антикоррупционной и правовой риторикой, однако масштабность, синхронность и направленность этих кампаний указывают на глубокий политический расчет: не допустить сопротивления - в том числе силового, - устранить теневые центры влияния и сохранить контроль над ситуацией на фоне внутренней напряженности и нестабильности.

Что касается конфликта между властями и Армянской апостольской церковью, включая католикоса и влиятельных представителей духовенства, то он давно уже перерос плоскость юридических обвинений. Сегодня он отражает стремление государства пересмотреть статус института, который исторически обладал значительным авторитетом и влиянием, превратившись в непримиримую борьбу за лидерство и влияние на общественное сознание. Заявления Пашиняна фактически поднимают вопрос о переосмыслении роли Эчмиадзина в современной армянской политике и обществе.

Как видно, Армения вступает в этап глубокой внутренней трансформации, где реформы, антикоррупционная повестка и перераспределение влияния тесно переплетены с жесткой политической борьбой и сменой позиций традиционных элит. Насколько эта трансформация будет устойчивой и к чему приведет в конечном итоге - покажет время.

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