СМИ: Пашинян готовит «удар» по Католикосу и «Таширу»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как сообщает газета «Жоховурд» со ссылкой на собственные источники, поручил своим сторонникам начать масштабную информационную кампанию против главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и Армянской апостольской церкви.

По данным издания, цель этой акции — представить их как структуры, связанные с терроризмом, чтобы лишить международной поддержки.

Газета отмечает, что таким образом начинается новый этап информационного давления.

По информации источников издания, власти прорабатывают сценарии давления и на Католикоса Всех армян Гарегина II.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сказал, что готов лично возглавить «освобождение» Первопрестольного Эчмиадзина, заявив, что он «захвачен антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группой». До этого, он писал, что нет места в общине Вагаршапат (в нее входит Эчмиадзин), где правоохранители не могут провести работу. На фоне этого в армянском сегменте соцсетей появилась информация о намерении правоохранительных органов провести операцию на территории Святого Эчмиадзина в среду утром.

Напомним, архиепископ Баграт Галстанян и еще 16 человек были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. СК сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Галстанян и его соратники обвиняются в «подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти».

Комментируя сообщение Следственного комитета, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали «криминально-олигархически-клерикальный»план захвата власти в стране». 29 июня архиепископ Микаел Аджапахян был арестован на два месяца. Против него было возбуждено дело по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета.

Источник: Sputnik-Армения