Лукашенко посоветовал молдаванам не рваться в ЕС

Президент Александр Лукашенко посоветовал гражданам Молдовы не рваться в ЕС, где их никто не ждет, и привел пример Украины.

Лукашенко в субботу в Минске проводит встречу с бывшим президентом Молдовы Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии.

«Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет»,- сказал Лукашенко во время встречи. Его слова приводит агентство Белта.