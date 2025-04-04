В Агджабеди на складе обнаружены просроченные масло и макароны - ФОТО
Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана провели проверку на складе, принадлежащем физическому лицу Рахибу Велиеву, который расположен по адресу: Агджабединский район, улица Х.Гаджиева, 141.
Как сообщает 1news.az, информация об этом поступила из Агентства.
В ходе проверки на складе были обнаружены конфеты без документов, подтверждающих их происхождение, просроченные макароны и кукурузное масло.
Было также установлено, что пригодные и непригодные для употребления продукты хранились вместе на полу, сотрудники не проходили регулярные медицинские осмотры, были выявлены и другие нарушения.
По фактам был составлен административный протокол и даны обязательные для исполнения указания.
140