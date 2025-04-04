Грузовик стал причиной тяжелой аварии в Баку: Автомобили всмятку, поврежден объект

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на территории Сабаильского района столицы, зафиксировали камеры.

Как сообщает Avtosfer.az, инцидент произошел 9 марта на Сальянском шоссе.

Во время движения у грузовика возникла техническая неисправность. В результате водитель потерял управление, а машина неожиданно начала двигаться назад.

Несмотря на попытки водителя предотвратить аварию и различные маневры, остановить транспортное средство не удалось - грузовик смял припаркованные на обочине автомобили, а затем врезался в объект. В результате ДТП был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре.

По словам очевидцев, причиной аварии стала неисправность тормозной системы грузовика.