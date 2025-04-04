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Десятки афганских активисток могут депортировать из Пакистана, на родине им грозит смерть

First News Media19:16 - Сегодня
Десятки афганских активисток могут депортировать из Пакистана, на родине им грозит смерть

Живя в 21 веке, сложно принять тот факт, что вопрос насилия, особенно насилия над женщинами, все еще остаётся трагической и актуальной проблемой, и это несмотря на, казалось бы, стремительное развитие общества, науки и технологий. Конечно, за последнее десятилетие стало больше разговоров о правах женщин, о равенстве, но до сих пор множество обществ сталкивается с проблемами гендерной угнетенности.

Так, например, в связи с обращением властей Пакистана всем «нелегальным иностранцам» необходимо было покинуть страну до 31 марта. В противном случае их депортируют насильно. Однако сейчас в связи с праздником Ид аль-Фитр, знаменующим окончание священного месяца Рамазан, принудительная депортация была перенесена на 11 апреля. В первую очередь речь идет о гражданах Афганистана, которые бежали в соседнюю страну после прихода к власти движения «Талибан». Среди них 60 женщин-активисток, выступавших за свои права. За последний год талибы приняли ряд законов, значительно ухудшающих положение женщин в стране: разрешение публичного забивания женщин камнями до смерти, запрет на получение образования, занятие спортом, разговоры друг с другом. Даже посещение врачей для женщин в Афганистане ограничено, так как по правилам, установленным талибами, осматривать женщину может только женщина, но с новыми запретами на образование женщин фактически лишили доступа к квалифицированной медицинской помощи. Для полноты картины этого абсурда добавим, что с недавнего времени запрещено устанавливать окна в помещениях, которые используют женщины. Таким образом, в случае депортации 60 афганок на родину им может грозить смертельная опасность - тюремное заключение, смертная казнь…

«У меня не получилось оформить визу. В результате 22 февраля 2025 года к нам в дом ворвалась полиция, забрала меня и мою маленькую дочь. Нас держали два дня в ужасных условиях в лагере для задержанных нелегалов. И освободили только после того, как вмешались правозащитники», – сказала активистка Захра Мусави, участвовавшая на родине в протестах за гражданские права и уехавшая из Афганистана в 2022 году.

Вмешательство ино-активистов

Прознав про все это, нидерландская фем-активистка Надя Мюллер стала пытаться спасти афганских женщин. На портале Change.org она запустила петицию с просьбой предоставить афганкам и их семьям время на получение гуманитарных виз и возможность переезда из Пакистана в третьи страны. Важно отметить, что петицию подписали уже около 500 тысяч неравнодушных людей, желающих помочь.

«Эти женщины боролись за свою свободу. Теперь они бегут, спасая свои жизни. Если мы не будем действовать, их депортируют прямиком в руки угнетателей. Подпишите петицию и поделитесь ею прямо сейчас!» – пишет Надя Мюллер.

Также под петицией она рассказала, что две трети активисток были арестованы, изнасилованы и подвергнуты другим пыткам со стороны талибов. Эти женщины зачислены на программу персонального лидерства от некоммерческой организации Heartwork. Организация поддерживает правозащитниц и активисток, намеренных менять Афганистан к лучшему. Помимо нидерландской организации HeartWork, американская организация Food for Thought Afghanistan, бразильская организация Udhara и глобальная правозащитная группа Avaaz ведут активную кампанию за спасение женщин. К сожалению, несмотря на попытки помочь, по сообщению Нади Мюллер, двух женщин из 60 с их семьями уже насильно депортировали на родину, не дождавшись первого крайнего срока.

Согласно информации, предоставленной Надей и ее командой, на данный момент они ведут активные диалоги с УВКБ ООН и МОМ в Пакистане с просьбой об освобождении, чтобы ни один просроченный документ не преградил путь к безопасности, также они тесно сотрудничают с гражданским обществом Panahgah для координации переселений и поддержки тех, кто скрывается от рейдов. По обновленной информации, сейчас ино-активистка и ее команда продолжают собирать деньги для переселения беженцев в Бразилию, согласившуюся ускорить выдачу виз женщинам и их семьям, но только с условием, если у заявителей есть действующие пакистанские визы.

Однако, несмотря на активную поддержку и помощь, по словам женщин, в их дома продолжают вламываться с рейдами, нападая на них и их семьи.

Внимание блогеров и пользователей социальных сетей

Проблема стала предметом широкой общественной дискуссии и в социальных сетях, в том числе в TikTok, привлекла внимание не только в глобальном контексте, но и в русскоязычном сегменте платформы, где блогеры активно делятся информацией, рассказывая о происходящем и призывая к действиям.

Одним из ярких примеров стал пост @inna.bax, который привлек огромное внимание. Видео, в котором она затронула тему ограничений прав женщин в Афганистане, набрало свыше 3,5 млн просмотров.

Другой активисткой на платформе является @patsyuchka, которая взяла на себя инициативу продолжать информировать своих подписчиков о новостях по этому делу как в TikTok, так и в Telegram. Она установила контакт непосредственно с Надей Мюллер, одной из ведущих фигур в этом вопросе, чтобы предоставлять актуальную информацию и обновления.

Такие действия блогеров и активистов в TikTok становятся важной частью информационной кампании, направленной на привлечение внимания к глобальным проблемам. Видео и публикации не только информируют, но и мотивируют людей действовать: подписывать петиции и распространять важную информацию.

«Это не просто политика — это нечто большее. Это человеческое. Мы не можем позволить этим женщинам и их семьям исчезнуть в тишине. Они стояли за права человека. Пора и нам встать за них», - отмечает Надя Мюллер.

Информация взята из открытых источников: TikTok, Change.org, News18, Firstpost

Хаджар Назарова

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