Хаменеи поздравил иранцев с победой - ОБНОВЛЕНО

Иран победил в противостоянии с США, заявил также верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

«Мое второе поздравление посвящено победе нашего дорогого Ирана над американским режимом.

Американский режим напрямую вмешался в войну, поскольку почувствовал, что если не вступит, то сионистский режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) будет полностью уничтожен», - сказал он в обращении к нации. Слова Хаменеи приводит его пресс-служба.

США не достигли никаких целей в противостоянии с Ираном, указал Хаменеи.

«Но он ничего не достиг в этой войне»,- сказал Хаменеи в обращении к нации, упомянув ранее «американский режим».

Американские власти начали войну, осознав, что Израиль обречен на полное уничтожение в случае продолжения конфликта с Тегераном, добавил верховный лидер аятолла.

14:57

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о победе Тегерана над Тель-Авивом по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ с победой над Израилем.

«Я поздравляю (иранский народ – ред.) с победой над израильским режимом»,- говорится в сообщении, опубликованном на странице Хаменеи в социальной сети X.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Источник: РИА Новости